Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:30 (07.07.2023)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 07.07.2023.

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– Сили оборони України ще більш ніж на кілометр просунулися на Бахмутському напрямку. Про це заявив речник Східного угруповання військ Сергій Череватий.

– Відео героїчного порятунку українських воїнів на Бахмутському напрямку вразило мільйони користувачів соцмереж. Його оприлюднив бойовий медик з Одеси Петро Конопля. Саме він і кинувся на поміч захисникам під час бою.

– В Україні запрацювали 5 автошкіл для людей з інвалідністю. Такий проєкт створили у Міністерстві внутрішніх справ у рамках ініціативи “Без бар’єрів”. При навчанні враховують можливості й потреби кожної людини–аби зробити процес максимально комфортним та зручним.

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