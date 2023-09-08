Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:30 (08.09.2023)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 08.09.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:

– Вранці, близько 6:20, російська армія ракетами вдарила по Запоріжжю. Одна людина травмована.

– У Сумах правоохоронці затримали росіянку, яка наводила ворожі Шахеди по обласному центру сьомого вересня.

– Росія продовжує готувати штурмові підрозділи, аби прорвати українську оборону на Лимано-Куп’янському напрямку.

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