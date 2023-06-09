Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:30 (09.06.2023)

У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:

– Рівень води в Каховському водосховищі продовжує знижуватись, підтверджують і в Укргідроенерго.

– Грошей, щоб підтримувати Україну буде стільки, скільки знадобиться, про це заявив президент США Джо Байден після зустрічі з британським прем’єром Ріші Сунаком.

– Американські сенатори запропонували розширити можливість конфіскації російських активів. Планують обговорити проєкт закону, який дозволить передавати Україні більше коштів представників країни-агресорки.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.