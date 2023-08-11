Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:30 (11.08.2023)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 11.08.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:

– Внаслідок ранкової ракетної атаки в Оболонському районі Києва уламки збитої російської ракети впали на територію дитячої лікарні.

– Швейна фабрика пошила для ЗСУ неякісну форму, через що держава зазнала збитків на 35 мільйонів.

– СБУ повідомила про підозру екслідеру комуністів в Україні Петру Симоненку.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.