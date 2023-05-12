Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:30 (12.05.2023)

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– В Україні нарешті запрацювала програма компенсацій за пошкоджене внаслідок війни житло Є Відновлення.

– Хто буде новим керівником Туреччини?

– На Волині влаштували вже традиційне свято квітів.

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