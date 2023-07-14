Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:30 (14.07.2023)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 14.07.2023.

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– Найбільше за добу обстрілювали Вугледар, окупанти 26 разів били по місту з артилерії. Від артвогню також постраждали – Нью-Йорк, КлебАн-Бик, Костянтинівка та Сіверськ, там зруйновано до двох десятків житлових будинків, а також інфраструктурні об’єкти.

– За даними Генштабу, загалом росармія втратила вже понад двісті тридцять шість із половиною тисяч осіб. Від початку повномасштабного вторгнення наші захисники спалили майже чотири тисячі сто російських танків, понад вісім тисяч бойових машин, а ще більш ніж чотири тисячі чотириста артилерійських систем

– Комісія Київської міськради розповіла про промІжний звіт щодо роботи департаменту муніципальної безпеки. У ньому йдеться про бездіяльність цього органа. У місті не було облаштовано жодного нового укриття. Чималі проблеми в бомбосховищах і з інклюзивністю

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