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Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:30 (15.04.2023)

У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:

  • Через рясні дощі та сезонний паводок в Україні затопило кілька регіонів, порушено сполучення до 30 населених пунктів. Найближчими днями очікується підняття води по Дніпровському каскаду, в Черкаській, Полтавській, Кіровоградській, Запорізькій, Дніпропетровській областях. Зараз найскладніша ситуація на Чернігівщині, вода продовжує прибувати.
  • На Великдень у Києві не змінюватимуть часу комендантської години. Обмеження діятиме з опівночі до 05 ранку, так само як і у звичайні дні.
  • 9 авіаційних та 19 ракетних атак завдали росіяни по території України за минулу добу, повідомляє Генштаб ЗСУ.

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