Петро Дем’янчук, Ведучий програми Факти
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:30 (15.09.2023)
Факти ICTV – останні новини України та світу на 15.09.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:
– Російських окупантів витіснили ще з кількох позицій біля Бахмута, про це заявляє Інститут вивчення війни.
– СБУ провела обшуки у народного депутата Нестора Шуфрича.
– Поліція повідомила підозру одразу 12 колаборантам із Херсонщини.
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