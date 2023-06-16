Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:30 (16.06.2023)

У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:

– На фронті загинув захисник України Іван Шульга, який до повномасштабної війни працював звукорежисером на кількох національних телеканалах;

– Служба безпеки України арештувала агента Кремля;

– Під Бахмутом наші воїни знищили два комплекси зв’язку противника за допомогою HIMARS.

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