Тетяна Висоцька, ведуча програми Вікна-новини
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:30 (18.08.2023)
Факти ICTV – останні новини України та світу на 18.08.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:
– Наші сили оборони продовжують укріплювати північні рубежі вздовж усього кордону із Білоруссю.
– Данія та Нідерланди підтвердили, що США надали країнам дозвіл передати Україні F-16.
– Президент Володимир Зеленський вже підписав указ про звільнення всіх обласних військкомів.
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