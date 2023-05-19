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Олена Фроляк, Керівник інформаційної служби Факти ICTV, телеведуча

Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:30 (19.05.2023)

У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:

– Підрив залізниці у Криму зірвав доставку ракет до Севастополя.

– Міністерство цифрової трансформації запустило національну платформу Дія. Освіта, що допоможе розібратися, який фах вам до душі та опанувати його головні навички.

– Сумщина напередодні вкотре потерпала від терору росіян. За вчорашню добу область обстріляли 10 разів.

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