Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:30 (19.05.2023)

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– Підрив залізниці у Криму зірвав доставку ракет до Севастополя.

– Міністерство цифрової трансформації запустило національну платформу Дія. Освіта, що допоможе розібратися, який фах вам до душі та опанувати його головні навички.

– Сумщина напередодні вкотре потерпала від терору росіян. За вчорашню добу область обстріляли 10 разів.

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