Олена Фроляк, Керівник інформаційної служби Факти ICTV, телеведуча
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:30 (19.05.2023)
У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:
– Підрив залізниці у Криму зірвав доставку ракет до Севастополя.
– Міністерство цифрової трансформації запустило національну платформу Дія. Освіта, що допоможе розібратися, який фах вам до душі та опанувати його головні навички.
– Сумщина напередодні вкотре потерпала від терору росіян. За вчорашню добу область обстріляли 10 разів.
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