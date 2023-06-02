Олена Фроляк, Керівник інформаційної служби Факти ICTV, телеведуча
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:30 (2.06.2023)
У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:
– Загинув житель Гуляйполя: російський снаряд поцілив просто в його будинок.
– У семи населених пунктах Донеччини оголошено примусову евакуацію дітей.
– Захоплення Бахмута обійшлося Росії у 60 тис. власних солдатів упродовж року – це вбитими та пораненими.
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