Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:30 (2.06.2023)

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– Загинув житель Гуляйполя: російський снаряд поцілив просто в його будинок.

– У семи населених пунктах Донеччини оголошено примусову евакуацію дітей.

– Захоплення Бахмута обійшлося Росії у 60 тис. власних солдатів упродовж року – це вбитими та пораненими.

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