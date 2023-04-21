Оксана Гутцайт, Ведуча програми Факти
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:30 (21.04.2023)
Факти ICTV – останні новини України та світу на 21.04.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:
– Всі країни НАТО досягли консенсусу і домовилися, що Україна в майбутньому стане членом Альянсу. Про це заявив Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг перед зустріччю у форматі Рамштайн.
– В російському Бєлгороді стався потужний вибух прямо посеред вулиці у центрі міста. На місці утворилася вирва діаметром до 10 метрів. Постраждало двоє людей.
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