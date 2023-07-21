Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:30 (21.07.2023)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 21.07.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:

– Оперативне командування Південь показало наслідки нічного обстрілу аграрного підприємства на Одещині.

– Президент Володимир Зеленський поставив завдання максимально захистити критичні об’єкти портової інфраструктури після останніх атак Росії.

– У Миколаєві на місці нічної ракетної атаки 20 липня досі працюють комунальники.

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