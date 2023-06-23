Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:30 (23.06.2023)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 21.06.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:

– У Генеральному штабі підтвердили, що минулої доби, під час ракетного та авіаційного удару по території України, росіяни, окрім дронів-камікадзе, застосували 3 аеробалістичні ракети Ха-47 “Кинджал”, та 3 крилаті ракети Ха-22.

– Застосування Росією ядерної зброї необхідно вважати нападом на НАТО. Американські сенатори зареєстрували резолюцію з таким закликом до НАТО.

– З перших днів великої війни Польща стала для України не лише надійним союзником, а й справжнім другом, який допомагає гуманітарно, безпеково і підтримує політично. Чи отримає Україна найближчим часом чіткий сигнал про вступ до НАТО? Якими можуть бути гарантії безпеки та про дружбу з українським лідером?

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