Оксана Гутцайт, Ведуча програми Факти
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:30 (25.08.2023)
Факти ICTV – останні новини України та світу на 25.08.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:
– Упродовж минулої доби російські окупанти завдали сім ракетних і 47 авіаційних ударів, а також здійснили 69 обстрілів з РСЗВ по позиціях наших військ та населених пунктах.
– Наші прикордонники спостерігають, що в Білорусі зменшується кількість вагнерівців.
– Голові ВЛК Подільського району Києва оголосили про підозру.
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