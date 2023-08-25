Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:30 (25.08.2023)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 25.08.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:

– Упродовж минулої доби російські окупанти завдали сім ракетних і 47 авіаційних ударів, а також здійснили 69 обстрілів з РСЗВ по позиціях наших військ та населених пунктах.

– Наші прикордонники спостерігають, що в Білорусі зменшується кількість вагнерівців.

– Голові ВЛК Подільського району Києва оголосили про підозру.

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