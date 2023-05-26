Андрій Ковальський, Журналіст та ведучий Факти. Спорт
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:30 (26.05.2023)
У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:
– В автомобілі судді, якого затримали за збиття насмерть нацгвардійця, знайшли пляшку від алкогольного напою.
– У Києві триває 15 Київський безпековий форум. На ньому українські та зарубіжні політики обговорюють, як пришвидшити шлях України до НАТО.
– Військова адміністрація Дніпра повідомила про влучання ракети в медзаклад міста, є постраждалі. Цю інформацію підтвердив і глава Офісу пррезидента Андрій Єрмак.
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