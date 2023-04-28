Олена Фроляк, Керівник інформаційної служби Факти ICTV, телеведуча
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:30 (28.04.2023)
У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:
- Постраждалі внаслідок нічного удару по приватному сектору Дніпра в лікарні в тяжкому стані. У них значні опіки тіла, про це Фактам розповів міський голова Борис Філатов.
- Двох людей поранено і в Українці на Київщині. Уламки збитої ракети пошкодили багатоповерхівку.
- На нічні атаки по українських містах відреагувала Президентка Словаччини Зазана Чапутова. Вона сьогодні відвідує нашу країну.
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