Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:30 (30.06.2023)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 30.06.2023.

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– Ще 560 окупантів повернуться в Росію у чорних пакетах. Такі втрати ворога за минулу добу, – повідомляє Генштаб Збройних сил України.

– Приватна військова компанія “Вагнер” продовжує вербувати бойовиків для війни в Україні, попри невдалу спробу заколоту Євгенія Пригожина.

– Невдалий заколот Пригожина в Росії обговорять на саміті лідерів країн-членів НАТО у Вільнюсі на початку липня. Про це повідомив представник Держдепартаменту Сполучених Штатів.

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