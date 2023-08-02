Новини Факти ICTV – випуск новин за 12:00 (02.08.2023)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 02.08.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:

– За останню ніч росіяни атакували Україну Шахедами одразу з трьох напрямків – Курська, Приморсько-Ахтарська та Криму.

– Вночі ворог атакував південь країни. Росіяни вкотре вдарили по критичній інфраструктурі Одеської області. Цього разу – безпілотниками.

– На Бахмутському напрямку наші захисники вибили росіян з позицій в районі села Андріївка.

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