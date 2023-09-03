Новини Факти ICTV – випуск новин за 12:00 (03.09.2023)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 03.09.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:

– Цієї ночі окупанти вдарили по портовій інфраструктурі Одещини.

– За минулу добу росіяни завдали по Україні два ракетні та майже 50 авіаційних ударів.

– У серпні Росія втратила військової техніки на на понад 1 млрд доларів.

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