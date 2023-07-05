Новини Факти ICTV – випуск новин за 12:00 (05.07.2023)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 05.07.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:

– Після вчорашнього обстрілу міста Первомайського на Харківщині у лікарнях перебувають семеро людей. Більшість – з осколковими пораненнями.

– Росія відповість і за удар по Первомайському, і за інші злочини. Окупантів притягнуть до відповідальності значно раніше, ніж нацистських злочинців. У цьому запевнив президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні.

– 2 людей загинули, одна поранена на Херсонщині. Минулої доби росіяни випустили по області майже 500 снарядів.

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