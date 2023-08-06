Тетяна Висоцька, ведуча програми Вікна-новини
Новини Факти ICTV – випуск новин за 12:00 (06.08.2023)
Факти ICTV – останні новини України та світу на 06.08.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:
– Сьогодні, 6 серпня, в Україні відзначається День Повітряних сил ЗСУ.
– Вранці російська армія завдала двох ракетних ударів по Харкову.
– У саудівському місті Джидді триває другий день консультацій радників із нацбезпеки понад 40 країн світу.
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