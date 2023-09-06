Новини Факти ICTV – випуск новин за 12:00 (06.09.2023)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 06.09.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:

– До України прибув держсекретар США Ентоні Блінкен.

– У ніч на середу, 6 вересня, російські окупанти атакували припортову та сільськогосподарську інфраструктури на півдні Одещини.

– ЗСУ просунулися південніше Роботиного та наступають на флангах Бахмута.

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