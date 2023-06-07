Новини Факти ICTV – випуск новин за 12:00 (07.06.2023)

У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:

– Ситуація на Лівому березі досі критична. Повністю під водою Олешки, Корсунка, Дніпряни, Козачі Лагері. Підіймається рівень води й в Голопристанській громаді.

– Рівень води у Каховському водосховищі біля Криворізького району Дніпропетровщини відучора знизився на 2 метри. Про це Фактам розповів очільник районної військової адміністрації.

– Українські військові минулої доби знищили російський штурмовик Су-25 та 4 розвідувальні безпілотники.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.