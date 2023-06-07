Тетяна Висоцька, ведуча програми Вікна-новини
Новини Факти ICTV – випуск новин за 12:00 (07.06.2023)
У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:
– Ситуація на Лівому березі досі критична. Повністю під водою Олешки, Корсунка, Дніпряни, Козачі Лагері. Підіймається рівень води й в Голопристанській громаді.
– Рівень води у Каховському водосховищі біля Криворізького району Дніпропетровщини відучора знизився на 2 метри. Про це Фактам розповів очільник районної військової адміністрації.
– Українські військові минулої доби знищили російський штурмовик Су-25 та 4 розвідувальні безпілотники.
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