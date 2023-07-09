Новини Факти ICTV – випуск новин за 12:00 (09.07.2023)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 09.07.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:

– До України прибув президент Польщі Анджей Дуда. У Луцьку його зустрів Володимир Зеленський. Разом глави держави відвідали ранкове богослужіння.

– Напередодні Володимир Зеленський повернувся з Туреччини після переговорів із Реджепом Ердоганом. Їхній результат приголомшив усіх – разом із главою держави прибули 5 командирів оборони Маріуполя та командир 12-ї бригади Нацгвардії.

– 10 загиблих і 14 поранених. Росіяни напередодні атакували дев’ять областей України. У регіонах зафіксовано понад дві сотні обстрілів.

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