Олена Фроляк, Керівник інформаційної служби Факти ICTV, телеведуча
Новини Факти ICTV – випуск новин за 12:00 (10.05.2023)
У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:
- Захисники 3 окремої штурмової бригади ЗСУ під Бахмутом розгромили підрозділи 72 окремої мотострілецької бригади РФ, звільнили частину території й взяли в полон окупантів.
- Напередодні ввечері ворог завдав ударів по Куп’янську ракетами Іскандер. Поранено 3 людей, одна жінка зазнала легких травм.
- В Енергодарі росіяни організовують евакуацію. За даними Генштабу, окупанти обіцяють вивезти родини працівників Запорізької АЕС.
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