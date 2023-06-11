Новини Факти ICTV – випуск новин за 12:00 (11.06.2023)

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– На Херсонщині вода повільно спадає, натомість швидко стають очевидними масштаби катастрофи: людські, екологічні, аграрні, енергетичні, моральні. Евакуаційна операція триває.

– Основна причина руйнування греблі Каховської ГЕС – агресивна війна, розв’язана Росією проти України, це заява прем’єра Канади Джастіна Трюдо, який відвідав Київ напередодні з неоголошеним візитом.

– Цієї ночі російські війська знову застосували іранські дрони-камікадзе. У командуванні Повітряних сил повідомили, що над територією України наші захисники знищили 6 Шахедів.

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