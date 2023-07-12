Юлія Сеник, Ведуча програми Факти
Новини Факти ICTV – випуск новин за 12:00 (12.07.2023)
Факти ICTV – останні новини України та світу на 12.07.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:
– Увага світу прикута до саміту НАТО у Вільнюсі. Сьогодні має відбутися перше засідання Ради Україна-НАТО. У ньому візьме участь президент Володимир Зеленський.
– Польща надасть українським пілотам інфраструктуру для навчання на літаках F-16.
– Понад 300 снарядів випустили російські війська по Херсонщині. В області за добу нарахували 67 обстрілів.
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