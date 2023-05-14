Тетяна Висоцька, ведуча програми Вікна-новини
Новини Факти ICTV – випуск новин за 12:00 (14.05.2023)
У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:
– Вночі Україна пережила дві хвилі масованих ворожих ударів.
– Для Києва це була сьома повітряна атака від початку травня, повідомили в столичній військовій адміністрації.
– Проєкт телеканалу СТБ “ДНК. Свої” продовжує робити неймовірне.
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