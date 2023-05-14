Новини Факти ICTV – випуск новин за 12:00 (14.05.2023)

У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:

– Вночі Україна пережила дві хвилі масованих ворожих ударів.

– Для Києва це була сьома повітряна атака від початку травня, повідомили в столичній військовій адміністрації.

– Проєкт телеканалу СТБ “ДНК. Свої” продовжує робити неймовірне.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.