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Новини Факти ICTV – випуск новин за 12:00 (14.06.2023)

У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:

– Внаслідок артилерійського обстрілу Сумщини загинули одразу 6 людей. Серед них 4 працівники лісгоспу та двоє місцевих жителі, повідомила близько години тому прокуратура Сумщини.

– Кількість жертв російського теракту у Кривому Розі збільшилася до 12 осіб. У лікарні помер 67-річний чоловік, який отримав 80% опіків тіла. У шпиталях досі залишаються 11 поранених, 9 з них у важкому стані.

– Вранці росіяни обстріляли Краматорськ і Костянтинівку. Троє людей загинули й трьох поранено, про це сповістив голова Донецької ОВА Павло Кириленко. Росіяни вгатили вдосвіта, о 5 ранку, цілеспрямовано у приватний сектор.

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