Новини Факти ICTV – випуск новин за 12:00 (17.05.2023)

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– Російські окупанти активізувалися на Волноваському напрямку. Упродовж доби ворог 34 рази обстріляв Вугледар з артилерії та завдав по місту двох авіаударів, повідомляють у Донецькій військовій адміністрації.

– Прем’єр-міністри Британії та Нідерландів Ріші Сунак і Марк Рютте заявили, що працюватимуть над створенням міжнародної коаліції винищувачів для нашої держави.

– У Рейк’явіку підписали політичну декларацію по створення реєстру збитків, завданих агресією Росії проти України, про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

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