Новини Факти ICTV – випуск новин за 12:00 (19.04.2023)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 19.04.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:

– Внаслідок чергового авіаудару росіян по Харківщині загинули двоє людей і щонайменше двоє поранених.

– Росіяни вночі атакували Одещину. Били дронами іранського виробництва Шахед-131 та Шахед-136. Ворожі безпілотники було запущено з акваторії Азовського моря.

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