Новини Факти ICTV – випуск новин за 12:00 (19.07.2023)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 19.07.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:

– Одна з найважчих ночей минула сьогодні в Одесі. Ворог атакував обласний центр і ракетами, і дронами.

– Масштабні руйнування в курортному селищі Коблеве. Внаслідок російської атаки тут знищено обʼєкт рекреаційної інфраструктури в прибережній зоні.

– ЗСУ продовжують просуватися вперед на південь від міста Бахмут та закріплюються на нових рубежах.

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