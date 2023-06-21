Новини Факти ICTV – випуск новин за 12:00 (21.06.2023)

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– Сьогодні вночі вдалося збити всі дрони-камікадзе, які запустила по нас Росія. Про це повідомили Сили ППО. Усі 6 бойових безпілотників знищили над Хмельниччиною.

– Сили оборони за добу ліквідували ще 540 окупантів та приземлили 35 ворожих дронів. Такі свіжі дані оприлюднив Генштаб ЗСУ.

– 72 рази ворог напередодні обстріляв Херсонщину. По області били з артилерії, градів, мінометів, про це повідомили в ОВА. У самому Херсоні росіяни зруйнували СТО і два заклади освіти. Загинули двоє людей.

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