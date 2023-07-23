Андрій Ковальський, Журналіст та ведучий Факти. Спорт
Новини Факти ICTV – випуск новин за 12:00 (23.07.2023)
Факти ICTV – останні новини України та світу на 23.07.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:
– Цієї ночі російська армія 5 видами ракет атакувала Одещину.
– Наступної середи відбудеться засідання Ради Україна-НАТО.
– 1 людина загинула, ще 6 поранені внаслідок обстрілу Сумщини за минулу добу.
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