Новини Факти ICTV – випуск новин за 12:00 (23.07.2023)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 23.07.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:

– Цієї ночі російська армія 5 видами ракет атакувала Одещину.

– Наступної середи відбудеться засідання Ради Україна-НАТО.

– 1 людина загинула, ще 6 поранені внаслідок обстрілу Сумщини за минулу добу.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.