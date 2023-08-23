Новини Факти ICTV – випуск новин за 12:00 (23.08.2023)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 23.08.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:

– Напередодні ввечері поблизу села Бродецьке Вінницької області сталася автокатастрофа, внаслідок якої шестеро дітей і шестеро дорослих загинули.

– Цієї ночі ворог атакував Одещину безпілотниками. Внаслідок цього є влучання по цивільній інфраструктурі.

– Наші військові продовжують наступати на Бахмутському та Мелітопольському напрямках – Генштаб.

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