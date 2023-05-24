Тетяна Висоцька, ведуча програми Вікна-новини
Новини Факти ICTV – випуск новин за 12:00 (24.05.2023)
У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:
– Російська армія вбила ще двох мирних жителів на деокупованій Херсонщині за минулу добу.
– У Бєлгороді чергова неспокійна ніч. Там чули вибухи.
– Передача Україні винищувачів F16 стане темою наступної зустрічі у форматі Рамштайн.
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