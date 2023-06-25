Новини Факти ICTV – випуск новин за 12:00 (25.06.2023)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 25.06.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:

– До п’яти зросла кількість жертв учорашньої російської атаки по київській багатоповерхівці;

– На Донеччині під час обстрілу росіянами житлових кварталів загинула одна людина;

– Росіяни готуються завдати по Україні нових масованих ракетних ударів.

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