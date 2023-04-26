Петро Дем’янчук, Ведучий програми Факти
Новини Факти ICTV – випуск новин за 12:00 (26.04.2023)
Факти ICTV – останні новини України та світу на 26.04.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:
– Сьогодні річниця Чорнобильської катастрофи – в ніч на 26 квітня 1986 на ЧАЕС сталося декілька теплових вибухів, було зруйновано четвертий енергоблок.
– Тривають важкі бої за Бахмут, ворог переважає кількісно. Росіяни здійснюють масовані атаки, знищують житлові квартали міста, але воїни Збройних сил тримають оборону.
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