Новини Факти ICTV – випуск новин за 12:00 (26.07.2023)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 26.07.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:

– На фронті ситуація наближена до критичної. На Харківщині росіяни не припиняють спроб прорвати нашу оборону.

– На Донеччині окупанти знову цілили по мирним, двоє загиблих, двоє поранених.

– Транспортування українського зерна через Чорне море обговорять сьогодні на засіданні Ради Україна-НАТО – вперше ініційованому Україною.

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