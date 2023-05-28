Новини Факти ICTV – випуск новин за 12:00 (28.05.2023)

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— Вночі, 28 травня, російські окупанти влаштували наймасштабнішу атаку дронами на Україну. Над столицею було збито понад 40 цілей.

— Сьогодні на Черкащині попрощаються із нацгвардійцем Вадимом Бондаренком, якого збив насмерть суддя Макарівського райсуду Олексій Тандир.

— Нові дані про жертви в Дніпрі: російська атака в п’ятницю, 26 травня, забрала життя 4 людей. Завершилася ідентифікація фрагментів тіл, виявлених на місці удару балістичною ракетою.

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