Маргарита Верещагіна, Відеоредактор
Новини Факти ICTV – випуск новин за 12:00 (28.05.2023)
У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:
— Вночі, 28 травня, російські окупанти влаштували наймасштабнішу атаку дронами на Україну. Над столицею було збито понад 40 цілей.
— Сьогодні на Черкащині попрощаються із нацгвардійцем Вадимом Бондаренком, якого збив насмерть суддя Макарівського райсуду Олексій Тандир.
— Нові дані про жертви в Дніпрі: російська атака в п’ятницю, 26 травня, забрала життя 4 людей. Завершилася ідентифікація фрагментів тіл, виявлених на місці удару балістичною ракетою.
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