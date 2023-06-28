Андрій Ковальський, Журналіст та ведучий Факти. Спорт
Новини Факти ICTV – випуск новин за 12:00 (28.06.2023)
Факти ICTV – останні новини України та світу на 28.06.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:
– Кількість жертв внаслідок удару по Краматорську сягнула дев’яти.
– Вже більше півтори тисячі дітей стали жертвами російської агресії.
– Сьогодні 27 років від дня ухвалення Конституції України.
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.