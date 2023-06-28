Новини Факти ICTV – випуск новин за 12:00 (28.06.2023)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 28.06.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:

– Кількість жертв внаслідок удару по Краматорську сягнула дев’яти.

– Вже більше півтори тисячі дітей стали жертвами російської агресії.

– Сьогодні 27 років від дня ухвалення Конституції України.

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