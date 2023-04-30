Оксана Гутцайт, Ведуча програми Факти
Новини Факти ICTV – випуск новин за 12:00 (30.04.2023)
У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:
- Відбили позиції та взяли в полон російського військового. Воїни 28 бригади, які тримають Бахмутський напрямок, розповіли про вмілу роботу своїх мінометників у кооперації з повітряною розвідкою.
- Споживачі Харківської та Кіровоградської областей, а також Кривого Рогу, Харкова та Дніпра відтепер отримуватимуть квитанції у вдосконаленому форматі.
- Українська авіація за минулу добу завдала трьох ударів по районах зосередження окупантів. Також наші воїни збили два ворожих безпілотники Shahed, один розвідувальний Орлан-10 та ще один дрон невстановленого типу.
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Українська молитва в лаврі: як Епіфаній провів літургію у Вербну неділю
Заява Путіна про розміщення ядерної зброї у Білорусі: реакція світу та яка загроза для України
Тренуються нищити ворога! Як виглядає підготовка нового підрозділу поліції “Лють”
Чому деякі міста без гарячої води після відміни регульованої ціни на газ