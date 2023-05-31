Оксана Гутцайт, Ведуча програми Факти
Новини Факти ICTV – випуск новин за 12:00 (31.05.2023)
У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:
– На Донеччині окупанти знову вбили одну людину: російське залізяччя позбавило життя жителя Часового Яру.
– Напередодні ворог задіяв авіацію 64 рази, один раз завдав ракетного удару і 88 разів обстріляв наші території.
– Російська армія напередодні обстріляла Вовчанськ – поранено 72-річного чоловіка.
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