Новини Факти ICTV – випуск новин за 12:00 (31.05.2023)

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– На Донеччині окупанти знову вбили одну людину: російське залізяччя позбавило життя жителя Часового Яру.

– Напередодні ворог задіяв авіацію 64 рази, один раз завдав ракетного удару і 88 разів обстріляв наші території.

– Російська армія напередодні обстріляла Вовчанськ – поранено 72-річного чоловіка.

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