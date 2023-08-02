Олена Фроляк, Керівник інформаційної служби Факти ICTV, телеведуча
Новини Факти ICTV – випуск новин за 12:30 (02.08.2023)
Факти ICTV – останні новини України та світу на 02.08.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:
– 23 ворожих ударних безпілотники збили вночі наші захисники.
– На Київщині уламки збитого дрона впали на приватний житловий будинок поблизу Гостомеля.
– 42-річний чоловік зазнав поранень внаслідок ворожого обстрілу міста Оріхів, що у Запорізькій області.
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