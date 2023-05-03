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Новини Факти ICTV – випуск новин за 12:30 (03.05.2023)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 03.05.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:

– Цієї ночі російський винищувач атакував Сумщину: ворог скинув 2 авіабомби на навчальний заклад та підприємство в селищі Свеса. Такі ж бомби скинули неподалік Хотіївки.

– Окупанти прибрали частину кораблів з Чорного моря. Росіяни зреагували на нічні вибухи неподалік Кримського мосту та вивели з акваторії усі ракетоносії.

– Росіяни не полишають спроб стерти на порох Оріхів, що за півсотні кілометрів від Запоріжжя. Окупанти щодня рясно стріляють по містечку з артилерії та літаків.

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