Оксана Гутцайт, Ведуча програми Факти
Новини Факти ICTV – випуск новин за 12:30 (03.09.2023)
Факти ICTV – останні новини України та світу на 03.09.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:
– Українські війська прорвали першу лінію оборони Росії під Запоріжжям.
– Для уникнення мобілізації перед виборами РФ вербує на війну іноземців – британська розвідка.
– ГУР знищили російський комплекс Аванпост.
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