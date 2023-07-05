Новини Факти ICTV – випуск новин за 12:30 (05.07.2023)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 05.07.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:

– Українські сили оборони продовжують активно розбивати південні та північні фланги біля Бахмута. У районі Кліщіївки армійці мають певний успіх.

– Ситуація на окупованій Запорізькій атомній станції на цю хвилину контрольована. Станція працює у штатному режимі. Не зафіксовано значного переміщення техніки та живої сили противника.

– 47 авіаційних ударів та понад півсотні артилерійських обстрілів завдали росіяни за минулу добу. Окупанти гатили як по позиціях наших воїнів – так і по цивільному населенню.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.