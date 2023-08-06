Тетяна Безпалюк, Журналістка Факти ICTV
Новини Факти ICTV – випуск новин за 12:30 (06.08.2023)
Факти ICTV – останні новини України та світу на 06.08.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:
– Зранку російські війська обстріляли шість населених пунктів на Сумщині.
– Україна знову розпочне експортувати зерно, подобається це Росії чи ні. Про це заявив очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов.
– З України за кордон могло виїхати до 20% населення.
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